Ceará terá chuvas neste início de semana, indica Funceme - TV Jangadeiro

Estas terça-feira (12) e quarta-feira (13) serão marcadas por chuvas em todas as macrorregiões do Ceará, de acordo com a previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Durante o período, são esperados acumulados mais intensos no centro-sul do estado.

A faixa litorânea deve registrar precipitações nos períodos da madrugada e da manhã em ambos os dias. Enquanto para as outras regiões, nos dois dias, são esperadas chuvas durante a tarde.