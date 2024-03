Homem suspeito de ajudar fugitivos da penitenciária federal é preso em Fortaleza - TV Jangadeiro

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (8), um homem de 31 anos suspeito de ajudar os detentos que fugiram de uma penitenciária de segurança máxima, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A captura foi realizada em Fortaleza, em colaboração com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os órgãos de segurança não forneceram detalhes sobre a identidade, ficha criminal e o bairro onde o suspeito foi detido. No entanto, o homem estava sendo procurado por integrar uma organização criminosa.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró.

Ao todo, seis indivíduos já foram capturados por suposto envolvimento na fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ocorrida em 14 de fevereiro passado.

Procura pelos fugitivos

Na sexta-feira, a busca pelos fugitivos completou 24 dias. Os policiais acreditam que a dupla está desarmada, sem apoio e sem capacidade de avançar. Há suspeitas de que os fugitivos ainda estejam na região de Baraúna, a 35 quilômetros de Mossoró.