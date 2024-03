Homem é preso em flagrante com 24 kg de drogas em apartamento no Meireles - TV Jangadeiro

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante com 24 kg de drogas, uma pistola calibre 380 e mais de R$ 94 mil em espécie, em um apartamento no Meireles, em Fortaleza. A prisão aconteceu na quinta-feira (7), por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR).

Os agentes abordaram um indivíduo que carregava um pacote em atitude suspeita saindo de um edifício, na Rua Tibúrcio Cavalcante. Na inspeção, os policiais constataram se tratar de maconha, ecstasy e outras drogas não identificadas.

Seguindo as suspeitas, os PMs acionaram o síndico do prédio, bem como a namorada do suspeito que reside no edifício e obtiveram autorização da moradora para realizar vistoria no apartamento, onde foi encontrada a vasta quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos 21,2 kg de maconha, 2,6 kg de ecstasy, 180g de Haxixe, 15g de cocaína, uma arma de fogo, com 48 munições, balanças de precisão e a quantia de R$ 94.012,45, além de outras moedas estrangeiras.

O homem foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O casal foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde a namorada do suspeito foi inserida no procedimento na condição de testemunha.