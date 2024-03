Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda em todo o Ceará - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Fortaleza inicia, na próxima segunda-feira (11), a campanha anual de vacinação contra o vírus da Influenza, que provoca diferentes tipos de gripes. Nesta etapa da imunização, serão atendidos apenas os grupos prioritários.

No início da campanha, o município conta com 254 mil doses.

A imunização será realizada em todos os postos do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Aos finais de semana e feriados, dois postos de saúde estarão à disposição da população, das 8h às 16h30, conforme programação divulgada no portal de notícias da Prefeitura.

“A campanha de vacinação é a principal medida de prevenção contra o vírus. Nesse período de chuvas, os casos de gripe são mais comuns, e o nosso objetivo é contribuir com a redução de casos e garantir a proteção contra a doença”, explica Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

CEARÁ

Segundo o Governo do Ceará, a meta é vacinar 90% do grupo prioritário em todo o estado.

O lançamento vai acontecer no Vapt Vupt de Messejana, em Fortaleza, e contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Antonio Silva Lima Neto (Tanta), entre outras autoridades.

O Ministério da Saúde (MS) enviou 904 mil doses da vacina ao estado. As unidades foram distribuídas para todas as Regiões de Saúde. A campanha é realizada em todo o Brasil.

Veja quais sãos os grupos prioritários

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

– Idosos a partir de 60 anos

– Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)

– Povos indígenas

– Professores do ensino básico ou superior (crachá com foto ou contracheque)

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso (crachá com foto ou contracheque)

– Trabalhadores portuários (crachá com foto ou contracheque)

– Forças de segurança e salvamento (crachá com foto ou contracheque)

– Forças armadas (crachá com foto ou contracheque)

– Pessoas em situação de rua

– Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (carteira do conselho, contracheque, declaração do serviço de saúde em Fortaleza ou crachá com foto)

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentes da idade (doenças: respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, neurológica crônica, além de diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias) – apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica com até seis meses