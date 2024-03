29% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo em janeiro deste ano - TV Jangadeiro

No Brasil, 29% das empresas do setor de bares e restaurantes relataram prejuízos em janeiro deste ano, representando um aumento de 60% em relação aos 18% dos empreendimentos que fecharam dezembro do ano passado “no vermelho”.

Os números foram divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes(Abrasel), em uma pesquisa realizada com 2.128 empresários do setor, em todos os estados do país, entre os dias 19 e 26 de fevereiro.

O carnaval foi o evento que chegou para compensar as faltas que janeiro deixou, 76% ficaram de portas abertas durante a folia. Destas, 40% das empresas tiveram aumento no faturamento em relação ao Carnaval do ano passado, outros 15% tiveram um desempenho igual ao de 2023 e 39% ficaram abaixo do ano anterior.