Polícia Federal e Receita Federal apreendem 600 Kg de cocaína no Porto do Pecém; homens são presos na Austrália - TV Jangadeiro

A Polícia Federal apreendeu 600 Kg de cocaína no Porto do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O material estava escondido em uma carga de quiosques de fibra para exportação.

A operação aconteceu de forma conjunta com a Receita Federal em 13 de novembro de 2023. O caso, no entanto, só foi divulgado nesta quinta-feira (7) para não interferir no andamento das investigações, que culminou na prisão dos suspeitos na Austrália.

Os agentes da PF e servidores da RFB removeram as drogas ilícitas e encaminharam a carga para o endereço pretendido em Sydney. A polícia Australiana foi informada pelas autoridades brasileiras.

A remessa, então, chegou à Austrália em uma carga marítima no dia 8 de fevereiro de 2024, foi coletada e entregue em um galpão de armazenamento industrial no subúrbio de North Rocks, no oeste de Sydney, nesta quarta-feira (6).

O material foi rastreado pela polícia australiana, momento em que foram presos um holandês de 25 anos e um australiano de 49.