Governo do Ceará vai receber R$780 milhões para investir em educação, anuncia Camilo Santana - TV Jangadeiro

O Governo Federal vai destinar R$ 780 milhões para o Governo do Ceará investir na área da educação. O recurso está previsto no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

As informações foram divulgadas em transmissão ao vivo realizada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo gestor estadual, Elmano de Freitas (PT).

Os políticos anunciaram a construção de 78 novas creches no Ceará, assim como 55 escolas na modalidade de tempo integral. Ao todo, 159 municípios cearenses serão atendidos pelos recursos do programa. Destes, 113 receberão ônibus escolares.

“75% das escolas estarão em tempo integral, que somam 170 mil estudantes”, disse o governador. Segundo ele, a meta é que todas as escolas se tornem de tempo integral.

Com o PAC, o estado também deve ganhar seis novos campi do Instituto Federal (IF), além dos investimentos para consolidar as unidades já existentes. Os detalhes da expansão serão divulgados na próxima terça-feira (12) pelo presidente Lula (PT).

“Teremos também outro edital para a construção de escolas, creches e compra de novos ônibus, que será anunciado em breve”, reforçou Camilo.