Educador físico acusado de feminicídio contra a própria esposa irá a júri popular em abril - TV Jangadeiro

O educador físico Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva, de 49 anos, preso em flagrante acusado de matar a esposa, Cristiane Lameu e Silva, de 45 anos, a golpes de faca em Fortaleza, será levado a júri popular no dia 30 de abril.

A sentença foi divulgada nesta quinta-feira (7), durante audiência realizada pela 3ª Vara do Júri de Fortaleza. A sessão foi conduzida pelo juiz Fábio Rodrigues Sousa e ocorreu 37 dias após o crime.

Foram ouvidas oito testemunhas de acusação e outras duas de defesa, além do próprio acusado, que foi interrogado.

Relembre o caso

O feminicídio aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, na frente do filho do casal, de 11 anos, na residência da família. Desde o início, o caso é acompanhado pelo programa “Tempo de Justiça Mulher”, criado para dar mais celeridade aos processos de feminicídio.

No caso do educador físico, o Poder Judiciário estadual recebeu denúncia do Ministério Público do Ceará no dia 6 de fevereiro.

O Juízo da 3ª Vara do Júri da Capital aceitou a peça acusatória e determinou a citação do réu para apresentação de resposta à acusação. Na sequência, foi marcada a audiência de instrução ocorrida nesta quinta.