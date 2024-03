Dois passageiros de ônibus morrem atingidos por veículo de manutenção de iluminação - TV Jangadeiro

Dois homens morreram após um veículo de manutenção de iluminação pública com cesto hidráulico colidir com a traseira de um ônibus na Avenida Frei Cirilo, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (7). No momento do acidente, cerca de 14 pessoas estavam a bordo do coletivo.

Segundo o Samu, outras três pessoas tiveram ferimentos leves e já foram liberadas e as vítimas já foram identificadas. Os agentes tentaram reanimar os dois passageiros ao chegar ao local do acidente.

O incidente ocorreu no Bairro Messejana. Segundo o motorista, o coletivo estava parado em um ponto de ônibus quando o “braço” do caminhão-guincho atingiu a parte lateral da traseira do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) ainda não tem detalhes do motivo da queda do guincho.

O veículo pertence à FM Rodrigues, contratada pela Prefeitura de Fortaleza para a manutenção da iluminação pública da cidade. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) entrou em contato com a prestadora de serviços para apurar as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local.

Em nota, o Sindiônibus lamenta o incidente envolvendo o ônibus da linha 815 e coloca-se à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais, se necessário.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) informou que irá entrar em contato com às famílias das vítimas e prestará assistência necessária aos familiares.