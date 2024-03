65% das trabalhadores cearenses recebem até um salário mínimo por mês, aponta levantamento - TV Jangadeiro

Muitos cearenses sonham em obter um emprego formal, com carteira assinada, salário mensal e direitos trabalhistas, como férias, 13º salário e outros. Entregar currículos e participar de todas as etapas do processo seletivo faz parte da rotina de todos os candidatos.

Porém, para as mulheres, os desafios continuam após a contratação. As que conseguem superar o desemprego precisam enfrentar desigualdade salarial e discriminações que impedem o crescimento profissional dentro da empresa.

No Ceará, 65,5% das mulheres ocupadas recebem até um salário mínimo por mês. Destas, 68,9% são negras, aponta o levantamento “Mulheres: Inserção no mercado de trabalho”, realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A ausência de mulheres em cargos de chefia impacta o rendimento médio mensal das funcionárias. No estado, a média salarial das mulheres é 12% menor que a dos homens.

Para chegar aos números, a Dieese usou como base o relato desenvolvido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no quarto trimestre de 2023.

Ao todo, o Ceará reúne 2,3 milhões de mulheres com 14 anos de idade ou mais fora do mercado de trabalho. Dentre as pessoas que estão na informalidade, 50,1% são mulheres.

Os dados destacam a necessidade de incluir as mulheres no mercado de trabalho formal e incentivar o empreendedorismo feminino.