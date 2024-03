Suspeito é preso com R$ 19 mil na cueca após furtar agência bancária em Tianguá - TV Jangadeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem suspeito de estelionato, horas depois de ter furtado R$ 25 mil em uma agência bancária em Tianguá (CE).

Com ele, também foi recuperado o valor de R$19.750,00 que estava escondido nos bolsos e partes íntimas.

Segundo um funcionário do banco, o homem, de 40 anos, se apresentou na agência como correspondente bancário e, durante o atendimento realizado pelo operador do caixa, furtou R$ 25.000,00.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, ainda teria trocado os dados da transferência de um malote bancário, que gerou um prejuízo de R$ 50.000,00 ao banco.

A abordagem aconteceu no km 60 da BR 222. Os policiais encontraram o dinheiro escondido nas partes íntimas e no bolso do suspeito, ao todo, R$ 19.750,00 foram encontrados.

No veículo, foram encontrados dois televisores lacrados, alguns volumes de cabos elétricos e outros itens de mercearia. A polícia judiciária acredita que esses itens tenham sido adquiridos com o restante do dinheiro furtado.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Fortaleza, onde confessou as acusações. O homem confessou ter cometido o mesmo crime várias vezes, o que foi confirmado pela polícia ao encontrar vários inquéritos e processos em diferentes estados do país.