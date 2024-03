Governo Lula vai avaliar criar "vale carne" de R$ 35 para beneficiários do Bolsa Família - TV Jangadeiro

O Governo Federal avalia criar um “vale carne” para as famílias em situação de vulnerabilidade social e que não têm condição financeira de comprar carne bovina. O benefício de R$ 35 seria pago mensalmente às pessoas registradas no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico), incluindo aquelas que são assistidas do Bolsa Família.

De acordo com os autores da proposta, o valor é suficiente para comprar 2 quilos de carne bovina em estabelecimentos conveniados, como supermercados e açougues.

O voucher, inclusive, já teria um nome provisório: “Carne no prato”.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a ideia foi apresentada por um grupo de empresários pecuaristas do Mato Grosso do Sul ao ministro Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

O titular da pasta encaminhou a sugestão para a Casa Civil e para o Ministério do Desenvolvimento Social.

Investimento

A expectativa é de que, caso a proposta saia do papel, possa beneficiar até 19,5 milhões de pessoas. Além disso, criaria uma demanda de 2,3 milhões de cabeças de gado por ano.