Médica cearense é encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa no Rio de Janeiro - TV Jangadeiro

A médica endocrinologista cearense Glaubenia Serpa Costa, 53 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro.

Um funcionário da médica é o principal suspeito do crime, cometido em julho de 2023 por meio de golpes de faca. O caso foi descoberto nesta segunda-feira (4) e tem como principal motivação um suposto desentendimento entre a vítima e o suspeito.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homem confessou ter matado a médica, além de realizar motivações nas contas bancárias e redes sociais da vítima. O carro dela também estava no nome do suspeito.

As investigações começaram em janeiro deste ano pela PCRJ após um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

O inquérito está em andamento e o suspeito deve responder por ocultação de cadáver e feminicídio, segundo a PCRJ. Outras pessoas ainda serão ouvidas, como a mulher do suspeito.