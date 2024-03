Governo vai lançar programa de reforço policial em paradas de ônibus de Fortaleza - TV Jangadeiro

Com o objetivo de reduzir roubos e outros crimes nas paradas de ônibus em Fortaleza, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), vai lançar, nesta quarta-feira (6), o Programa Segurança no Ponto de reforço policial.

O plano do programa baseia-se em reforçar a segurança com ciclopatrulhamento, motopatrulhamento e policiamento em viaturas nos períodos de maior movimentação nas paradas. Os locais que vão receber o reforço policial foram definidos de acordo com dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Mais detalhes devem ser divulgados durante a solenidade, que contará com a presença do governador Elmano de Freitas e de representantes das Forças de Segurança do Ceará.

Parada segura

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza implantou o projeto Parada Segura. O novo modelo de abrigos de ônibus conta com videomonitoramento, entrada USB para carga de celulares, wi-fi, urbanização e iluminação de led no entorno para garantir a segurança aos usuários do transporte público.