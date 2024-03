Demolição do Edifício São Pedro deve custar R$ 1,7 milhão , com prazo de 90 dias - TV Jangadeiro

A demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, já iniciou nesta terça-feira (5), com isolamento da área e escoramento, e deve durar cerca de 90 dias. O serviço deve custar R$ 1,7 milhão à Prefeitura, que depois vai cobrar o ressarcimento aos proprietários do prédio.

Segundo a Prefeitura, a intervenção, executada por uma empresa especializada, deve ser feita de forma controlada para minimizar o impacto nos imóveis vizinhos. A circulação de veículos também não deve ser afetada. Já os entulhos vão ser reaproveitados em outras obras. A demolição deve iniciar pelos andares superiores.

Decisão imediata

O anúncio de demolição foi feito nessa segunda-feira (4) à noite pelo prefeito José Sarto. Ele justificou a decisão pela “precária situação” da edificação e “grande risco de desmoronamento”. Segundo ele, não houve intervenções por parte dos proprietários e do Governo do Estado, que revogou o decreto de interesse público do imóvel.

De acordo com os laudos técnicos, não é mais possível recuperar a estrutura. “Enquanto isso, o imóvel vem sendo depredado e acessado por quem desconhece ou ignora a insegurança. Lamentavelmente, uma pessoa já morreu ali”, ressaltou Sarto. Em 2021, uma jovem de 23 anos morreu ao despencar do prédio enquanto grafitava.

Desocupação

As 16 pessoas em situação de rua que dormiam no local foram retiradas e estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

Apoio

A fundação Visite Ceará e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) manifestaram apoio à ação.

“No contexto de revitalização da Praia de Iracema, com foco no desenvolvimento do turismo e da economia local, a manutenção de uma estrutura tão precária seria um grande empecilho. A decisão de demolir o edifício é, portanto, a mais sensata”, diz o Visite Ceará.

A Abrasel destacou que a medida é “um passo fundamental para garantir a segurança dos cidadãos e turistas que frequentam a região. O risco iminente de desabamento e o uso indevido do prédio para a prática de crimes demandavam ações urgentes”.