Serasa e Desenrola realizam Megafeirão para renegociação de dívidas com até 96% de desconto - TV Jangadeiro

O Governo Federal e a Serasa promovem, a partir desta segunda-feira (4), o MegaFeirão Serasa e Desenrola para a renegociação de dívidas. As renegociações terão descontos de até 96% do Desenrola Brasil e a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês.

A ação terá a participação de bancos, financeiras, comércio varejista, concessionárias de água e energia, operadoras de telefonia e securitizadoras. Cerca de 700 empresas devem participar, com 500 milhões de ofertas.

O mutirão será encerrado no próximo dia 31. As plataformas do Desenrola Brasil e da Serasa foram integradas para essa etapa.

COMO NEGOCIAR?

1️⃣ Faça login no site da Serasa (www.serasa.com.br/);

2️⃣ Na plataforma, vá para a aba “Minhas dívidas” para ver todas as ofertas disponíveis;

3️⃣ Clique em “Ver Detalhes” para verificar todas as ofertas e se pertence ao Desenrola Brasil;

4️⃣ Na área “Detalhes da dívida”, clique no link “Abrir Site” para acessar a plataforma oficial do programa;

5️⃣ Finalize o pagamento.

O Desenrola Brasil é um programa exclusivo para pessoas físicas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As dívidas devem ter sido negativadas de 2019 a 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil.