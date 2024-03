Prefeitura de Fortaleza decide demolir edifício São Pedro imediatamente - TV Jangadeiro

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou na noite desta segunda-feira (4) que o edifício São Pedro será demolido pela gestão municipal imediatamente.

Segundo ele, não houve intervenções por parte dos proprietários e do governo do Estado, que publicou um decreto revogando a declaração de interesse público do imóvel.

“Por todas essas razões, a Prefeitura tomou a decisão de fazer imediatamente, por conta própria, a demolição do prédio”, afirmou.

Ainda segundo Sarto, os custos da operação devem ser ressarcidos pelos proprietários do imóvel.

No vídeo, postado nas redes sociais do prefeito, é possível perceber as péssimas condições do prédio, construído em 1951, que já foi símbolo de prestígio e referência em hospedagem na orla da capital.

“A precária situação da edificação chegou ao limite. Há grande risco de desmoronamento”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Sarto disse ainda que, diante das obras de requalificação da Praia de Iracema, “não há qualquer cabimento em manter uma edificação que coloque em risco a vida dos trabalhadores e dos visitantes”.

Desdobramento

De acordo com os laudos técnicos, não é mais possível recuperar a estrutura. “Enquanto isso, o imóvel vem sendo depredado e acessado por quem desconhece ou ignora a insegurança. Lamentavelmente, uma pessoa já morreu ali”, disse Sarto.

Em 2021, a jovem Renata Nakayama, 23 anos, morreu ao despencar do 3° andar do prédio. Ela realizava uma grafitagem quando a estrutura cedeu e ela caiu até o primeiro andar.

O prédio já foi desocupado e as pessoas em situação de rua estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Equipes da Guarda Municipal já estão no local para garantir o isolamento do prédio.