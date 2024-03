Governo do Ceará promove dois mutirões de emprego para incluir mulheres no mercado de trabalho - TV Jangadeiro

O Governo do Ceará realiza, nesta semana, dois mutirões de emprego para incluir as mulheres no mercado formal de trabalho. As ações, que acontecem em alusão ao Dia Internacional da Mulher, também promovem capacitações sobre empreendedorismo feminino.

A primeira atividade acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 8h, no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, localizado na Rua Assunção, número 699.

Durante o evento, serão realizados processos seletivos para diversas ocupações e setores, também serão ofertados serviços de saúde, encaminhamento para qualificação e palestras de orientação para as mulheres atuarem como trabalhadoras autônomas.

A iniciativa terá continuidade na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, em todas as unidades do IDT/Sine. Em ambas ocasiões, serão oferecidas 700 vagas de emprego, além do encaminhamento para demais seleções que deverão ocorrer nas empresas.

A ação ocorre por meio da Secretaria das Mulheres, da Secretaria do Trabalho e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) . O evento contará ainda com a participação do Ceará Credi Mulher.

Programação

“Cada unidade está organizando um momento especial para acolher essas mulheres e possibilitar a sua inclusão no mercado de trabalho”, comenta o presidente do IDT, Raimundo Angelo.

O profissional afirma que “as trabalhadoras que não conseguirem comparecer, podem ir em qualquer Unidade do IDT/Sine, não importa o dia, com a sua documentação completa, para o encaminhamento às oportunidades de emprego”.