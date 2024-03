Diretor de escola indígena é s morto a tiros em Caucaia - TV Jangadeiro

Geraldo Tapeba, professor e diretor da Escola Indígena Narcísio Ferreira Matos, de 41 anos, foi assassinado nesta segunda-feira (4) enquanto chegava em casa, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Nas redes sociais, a instituição prestou homenagem e lamentou a morte de Geraldo. “Prestamos homenagem a um dos nossos mais estimados membros da comunidade. Um líder inspirador, um defensor incansável dos direitos indígenas e educação escolar Tapeba, além de um amigo querido.”

Investigação

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio, considerado doloso, ocorridos na manhã desta segunda-feira (4). Geraldo ainda chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia

Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Governo Federal, também lamentou a morte do professor. “Guerreiro que vinha exercendo um bonito trabalho à frente da Escola Indígena Índios Tapeba, lugar em que tive o prazer de lecionar e de também assumir a função de diretor escolar.” O secretário também era amigo e primo de Geraldo.