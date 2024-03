Chacina deixa 4 mortos em Cascavel; suspeitos ainda não foram localizados - TV Jangadeiro

Quatro homens foram mortos a tiros na noite deste sábado (02) no distrito de Guanacés, em Cascavel. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não foram localizados.

Dentre as vítimas estão um homem de 30 anos, com passagens por tentativa de homicídio, corrupção de menor e porte ilegal de arma; e outro homem de 28 anos, cujos antecedentes criminais não foram divulgados. As identidades das outras duas vítimas ainda não foram oficialmente confirmadas.

A motivação do crime não foi divulgada, porém, os moradores suspeitam que os assassinatos possam estar relacionados a uma disputa por território entre organizações criminosas.

“As Forças de Segurança estão em diligências ininterruptas para identificar e capturar os suspeitos envolvidos”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Veja detalhes do crime:

https://www.instagram.com/reel/C4DuD7BL_Oz/?igsh=MXRnejYzNm9jMHJscQ%3D%3D

Esta é a terceira chacina ocorrida no Ceará apenas neste ano. Ao todo, 12 pessoas foram mortas durante essas ações criminosas.

RELEMBRE:

As duas chacinas anteriores foram registradas em 17 de fevereiro, com duas horas de intervalo entre os indicentes. Os homicídios ocorreram em Aracoiaba, no Maciço de Baturité, e em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O primeiro episódio ocorreu por volta das 21h, em Aracoiaba. Na ocasião, quatro homens foram mortos a tiros. No segundo incidente, quatro mulheres foram assassinadas a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Urucutuba, em Caucaia.

Além disso, outras duas tentativas de chacina foram registradas em Fortaleza neste ano.

Em 7 de janeiro, um grupo estava celebrando um aniversário na comunidade do Morro do Santiago, no Bairro Barra do Ceará, quando foi atacado por homens armados. Duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas.

Em 25 de fevereiro, um homem de 25 anos faleceu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de chacina no bairro Genibaú. O incidente ocorreu dentro de uma casa de shows.