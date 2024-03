Fortaleza tem apenas seis praias próprias para banho de mar neste fim de semana - TV Jangadeiro

O final de semana é o momento ideal para descansar e se divertir com amigos e familiares. Em Fortaleza, muitos aproveitam esses dias de folga para desfrutar das belas praias ao longo dos 34 km de litoral.

No entanto, alguns trechos da orla estão impróprios para o banho de mar e devem ser evitados pelos banhistas, pois entrar em águas poluídas apresenta riscos para a saúde.

Neste sábado (2) e domingo (3), apenas 6 pontos estão em condições adequadas para a recreação primária, de acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

São eles:

🌊 No setor Leste, o banho de mar está liberado nas praias da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, nas proximidades da rua Sabiaguaba.

🌊 Já no setor Centro, há três trechos apropriados: as praias do Meireles, próximo à Av. Desembargador Moreira, perto da Feirinha da Beira Mar, e na altura da Av. Rui Barbosa no Aterro. Na Praia de Iracema, apenas na área da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica, é permitido o banho.

🌊 Enquanto o setor Oeste, somente a Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes, que está adequada para banho de mar.