Kamila Cardoso se filia ao União Brasil para se candidatar a vereadora de Fortaleza - TV Jangadeiro

A pré-candidata à vereadora em Fortaleza, Kamila Cardoso se filiou ao União Brasil (UB) nesta sexta-feira (1º). Em 2022, Kamila teve mais de 1,2 milhão de votos como candidata ao Senado, sendo 600 mil na Capital. Com a bandeira da inclusão de pessoas com deficiência, a advogada pretende repetir o feito para garantir uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“Acho que quando a gente escolhe um partido não dá para querer brilhar sozinha. A gente tem que somar e torcer por todo mundo. Fui realmente procurada por diversos partidos, mas [o União Brasil] foi onde eu realmente me senti confortável. Estou feliz com o grupo e com o próprio presidente, que é uma pessoa que tenho extrema afinidade e confio. Então, estou feliz com a escolha e espero que Fortaleza me abrace”, explica Kamila.

O ato de filiação aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e contou com a presença de lideranças partidárias, como o presidente estadual do Partido, Capitão Wagner, e do ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara.

“Espero que as pessoas estejam dispostas a apostar no meu nome como uma pessoa na CMFor que sinta na pele todas as demandas, desafios e benção de ter uma pessoa com deficiência em sua família. Eu espero que a gente faça uma das bancadas maiores, se não, a maior”, projeta.

ANGARIAR VOTOS

Recém-chegado à Executiva Nacional do UB, o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, disse que o momento é de organizar o partido a nível estadual. A sigla pretende lançar 30 candidaturas de prefeitos e triplicar o número de vereadores, com foco na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Sobre a chegada da Kamila, Wagner acredita que ela possa atrair votos para o partido. “Ela teve um grande resultado na eleição de 2022. Foram quase 600 mil votos aqui na Capital. Eu acredito que se ela tiver a visibilidade que ela teve, pode ser a puxadora de votos do partido, ter um grande resultado e, quem sabe, lá na frente alçar voos maiores”, destaca.

(Foto: Rômulo Magalhães)