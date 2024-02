FGTS Digital começa a valer nesta sexta; plataforma vai permitir pagamento do fundo via pix - TV Jangadeiro

A versão digital do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), após seis meses de testagem, entra em vigor nesta sexta-feira (1º). Substituindo o sistema Conectividade Social/Caixa, a plataforma será totalmente virtual e permitirá aos empregadores pagar via Pix o fundo de garantia.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse na coletiva de lançamento do aplicativo que a mudança permite que o contratante utilize o Pix (transferências instantâneas) para recolher o FGTS, reduzindo a burocracia e melhorando a confiança na plataforma, agilizando a conversão dos depósitos da conta do trabalhador.

“O FGTS Digital reduzirá as horas trabalhadas nas empresas [para alimentar as informações do FGTS]. O trabalhador terá mais transparência sobre os depósitos do fundo”, explicou.

Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados, a nova plataforma usará o e-Social, o Pix Caixa, o Portal Gov.br e outros sistemas como base de dados. Operada pela internet, a ferramenta servirá como gerador de guias e responsável pelo recolhimento mensal do FGTS e pelo pagamento de rescisões e multas.

OUTRAS MUDANÇAS

1️⃣ Rapidez no pagamento do FGTS em atraso; possibilidade de recolhimento de vários meses em uma única guia.

2️⃣ Cálculo automático da multa do FGTS.

3️⃣ Rubrica para o trabalhador conseguir empréstimo consignado diretamente com os bancos, sem consulta ao empregador.

4️⃣ Pagamento da Indenização Compensatória.

(Foto: Reprodução)