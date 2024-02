Secretarias de Segurança do Nordeste planejam trabalhar em conjunto e reforçar ações nas divisas - TV Jangadeiro

As Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social dos estados que compõem o Nordeste planejam integrar as ações de combate e prevenção à criminalidade, além de realizar operações conjuntas nas divisas entre os estados e investir em inteligência policial.

Estas e outras pautas sobre segurança pública foram debatidas nesta quarta-feira (28), durante o encontro realizado pela Câmara Temática de Segurança do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste (Consórcio Nordeste), ocorrido em Fortaleza.

Entre as prioridades estão o enfrentamento às organizações criminosas e ao tráfico de drogas. Os detalhes, no entanto, não foram divulgados.

“Alinhamos esse encontro para para tratarmos estratégias no que pertine a atuação dos estados do Nordeste nas divisas, na troca de informações e dados, sempre pensando neste trabalho integrado das Forças de Segurança. Essa temática forte foi incumbida ao nosso estado para trabalharmos, com o objetivo principal que é a integração para combater grupos criminosos, além de toda espécie de crime que ocorra por meio das divisas. A ideia é sempre trocar informações e utilizar as inteligências para combater qualquer tipo de crime”, afirmou o secretário de Segurança do Ceará, Samuel Elânio.

Além do titular da pasta no estado, também estiveram presentes na reunião os secretários de Segurança Pública dos estados da Bahia, Marcelo Werner; da Paraíba, Jean Nunes; de Pernambuco, Alessandro Carvalho; do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé Araújo; de Sergipe, José Pereira Andrade Filho; e o secretário do Piauí, Francisco Lucas Costa Veloso.

Relembre

Desde agosto de 2023, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte possuem um Acordo de Cooperação Técnica e compartilham informações sobre segurança pública.