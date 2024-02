Operação "Tira-Treco" atende áreas de risco durante a quadra chuvosa - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Fortaleza ampliou a operação Tira-Treco para atender áreas de risco durante a quadra chuvosa, contribuindo para o descarte correto de móveis e eletrodomésticos usados.

Isso evita a formação de pontos de lixo e as consequências dessa prática, como alagamentos e inundações.

O caminhão passa a circular de quinta-feira a sábado, semanalmente, somando o serviço às ações preventivas da Defesa Civil para minimizar os impactos das fortes chuvas nesses locais.

Os trechos das rotas semanais do caminhão Tira-Treco vão estar disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura, para que a população se organize e possa descartar de forma adequada os resíduos volumosos.

A Prefeitura orienta que a população descarregue os resíduos apenas no dia programado do Tira-Treco no seu endereço.

Para quem mora nas proximidades do perímetro previsto e deseja utilizar o serviço, a orientação é deixar o resíduo em um dos trechos da rota antes do início da operação, que começa a partir das 8h30.

(Foto: Daniel Calvet)