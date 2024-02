Morre mulher baleada na cabeça por homem que fez criança refém em Fortaleza - TV Jangadeiro

A mulher que foi baleada na cabeça pelo próprio marido dentro de uma farmácia em Fortaleza, no último domingo (28), morreu nesta quarta-feira (28). A vítima estava internada em estado grave desde o incidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares e amigos estão reunidos no bairro Vila Velha, próximo ao local onde o crime ocorreu.

Relembre o caso

Testemunhas relataram que o casal estava discutindo quando a mulher agrediu fisicamente o homem, que revidou ameaçando-a com uma arma. Tentando fugir do companheiro, a vítima entrou na farmácia.

Em seguida, o homem efetuou dois disparos contra a esposa, colocou a filha nos braços e fez a criança refém. Durante as negociações com as autoridades, um atirador de elite conseguiu acertar a mão do criminoso e resgatar a criança.