Janaína Farias assume temporariamente vaga de Augusta Brito no Senado Federal - TV Jangadeiro

Janaína Farias (PT) assume, em 2 de abril, o Senado Federal como representante do Ceará. A segunda suplente vai permanecer no cargo por 121 dias, durante a licença de Augusta Brito (PT), a primeira suplente do senador eleito Camilo Santana (PT), que está licenciado da função para chefiar o Ministério da Educação (MEC).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da senadora em exercício Augusta Brito.

Eleições

Janaína, que é secretária de Gestão MEC, deve concorrer à Prefeitura de Crateús nas eleições municipais deste ano. A possibilidade foi cogitada pelo ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana , em entrevista à Rádio Educadora, do Município do Sertão cearense.

“Ministro, suas palavras e apoio significam mais do que palavras podem expressar. Ao longo de mais de uma década de parceria, aprendi não apenas a fazer política, mas a cultivar a verdadeira essência do bem”, comentou a secretária em publicação nas redes sociais.