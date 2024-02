Polícia prende chefe de grupo criminoso suspeito de envolvimento com Chacina em Caucaia - TV Jangadeiro

Um homem de 35 anos foi preso apontado como chefe de um grupo criminoso envolvido com as mortes de quatro pessoas ocorridas em 17 de fevereiro de 2024, na cidade de Caucaia. A prisão aconteceu no bairro Siqueira nesta segunda-feira (26).

Contra o suspeito, haviam mandados de prisão preventiva e temporária por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem também possui antecedentes por tráfico de drogas, posse de drogas e crime contra a administração pública.

Também é investigado por ser chefe de um grupo criminoso que teria relação com quatro mortes no município. Na ocasião, as vítimas, do sexo feminino, com idades de 16, 39, 44 e 46 anos, foram mortas em um imóvel do bairro Urucutuba.

Ele também é investigado por ameaçar moradores de bairros de Caucaia. Com a prisão, o homem foi colocado à disposição do Judiciário, mas as investigações seguem em andamento.

A prisão ainda contou com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE.