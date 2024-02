Mulher é presa após sequestrar bebê de dois meses em Fortaleza - TV Jangadeiro

Uma mulher, de 39 anos, foi presa em flagrante suspeita de sequestrar um bebê de dois meses, alegando ser seu próprio filho. A prisão ocorreu na noite dessa segunda-feira (26), no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza.

O recém-nascido havia desaparecido na noite do último sábado (24), no Centro de Fortaleza. Segundo a polícia, o bebê foi visto pela última vez em uma pousada social da Prefeitura de Fortaleza, após ter sido deixado pela genitora aos cuidados da mulher presente no local. Um Boletim de Ocorrência foi registrado.

Segundo testemunhas, a mulher sequestrou o bebê após informar ao companheiro que estava grávida. Aos familiares, ela disse que o bebê estava em uma unidade de saúde em tratamento.

A localização da suspeita e da criança contou com apoio do Alerta Amber Brasil, da empresa Meta. A tecnologia permite a divulgação, nas plataformas digitais da empresa, de fotos de crianças e adolescentes em um raio de até 160 km do local do incidente.

A mulher foi autuada em flagrante por sequestro e cárcere privado e colocada à disposição da Justiça.