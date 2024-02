Arenas Castelão e Romeirão devem implantar biometria facial para acesso de torcedores até 2025 - TV Jangadeiro

As Arenas Castelão, em Fortaleza, e Romeirão, em Juazeiro do Norte, devem implantar biometria facial para acesso de torcedores até junho de 2025. A iniciativa, que busca promover a segurança nos estádios, também prevê o fim da prática de cambismo

“Com o projeto ‘Estádio Seguro’, o torcedor, ao comprar seu ingresso, estará habilitado a entrar no estádio somente por meio do reconhecimento facial. Com isso, esperamos que a prática de cambismo acabe, já que cada ingresso será vinculado ao CPF e à uma fotografia de rosto do torcedor. Assim, aquele que estiver afastado do estádio por mal comportamento sequer conseguirá comprar o ingresso”, afirmou o coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), promotor de Justiça Edvando França.

De acordo com o profissional, as praças esportivas não poderão ser utilizadas caso a biometria facial não esteja finalizada até o prazo estipulado.

“Estado e Município têm responsabilidade em acelerar os trâmites burocráticos e técnicos para entregar a população tão grande benefício, já que, após o prazo final (25 de junho de 2025), as áreas não poderão ser utilizadas”, completa.

A proposta foi feita pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Nudtor.