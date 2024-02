Ceará supera o Nordeste e o Brasil na escolarização primária de crianças pretas ou pardas - TV Jangadeiro

O Ceará ocupa o primeiro lugar na educação primária de crianças pardas ou pretas, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).Os dados são referentes ao ano de 2022.

No estado, a taxa de escolarização na primeiríssima infância (zero a três anos) foi de 37%, maior que as médias do Nordeste (33%) e do Brasil (34%).

O estudo colocou o Ceará em primeiro lugar em outras duas categorias: taxa de escolarização das crianças pretas ou pardas de quatro a cinco anos de 96,6%. O estado também se destacou na taxa ajustada de frequência líquida no Ensino Médio (pessoas pretas ou pardas de 15 a 17 anos), onde apresentou índice de 77,6%.

Os estudantes do Ceará de seis a 14 anos são a maioria, representando 1,1 milhão dos 2,5 milhões de estudantes. No aspecto cor ou raça, a maior parte dos estudantes (70,5%) foi da cor/raça declarada preta ou parda, o equivalente a 1,7 milhão de estudantes.

Os números estão no Enfoque Econômico (Nº 270) – Indicadores de Educação por Cor ou Raça – Ceará 2022. O estudo apresenta indicadores da educação do Ceará com recortes para cor ou raça, disponíveis no Sistema de Recuperação Automática (Sidra) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 2016 a 2022.