Ceará tem 55% dos reservatórios hídricos acima de 50% da capacidade - TV Jangadeiro

O estado do Ceará tem 55% dos reservatórios hídricos acima de 50% da capacidade, segundo o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). O açude Germinal foi o primeiro a sangrar no ano de 2024, com 2.107 hm³ de capacidade.

Entre os açudes, dois possuem mais de 90% da capacidade, Caldeirões e Curral Velho. O primeiro fica na cidade de Saboeiro e está com 97,95% da capacidade, que é de 1.244 hm³.

Já o segundo está no município de Morada Nova e possui 96,50% do total, que chega a 12.170 hm³. Os dados são deste domingo (25), coletados às 11h56.

O volume de água nos reservatórios do Ceará aumentou nos últimos dias após as chuvas que atingiram todas as regiões do estado.

Demais reservatórios

47 açudes (30% do total) estão operando com menos de 30% de sua capacidade total. Dentre esses, 13 já atingiram o volume morto, indicando uma reserva inferior a 5% de sua capacidade de armazenamento.

O número é formado pelos açudes Favelas, Trici, Varzea do Boi, Cedro, Monsenhor Tabosa, Salão, Sousa, Madeiro, Potiretama, Amarelas, Pompeu Sobrinho, Barra Velha e Cupim.