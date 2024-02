Ataque a tiros em casa de show deixa um homem morto na cidade de Fortaleza - TV Jangadeiro

Um homem morreu durante um ataque a tiros em uma casa de shows no bairro Genibaú, na cidade de Fortaleza. O caso, que ocorreu na madrugada deste domingo (25), também deixou diversas pessoas feridas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os levantamentos preliminares apontam inicialmente que um homem, de 25 anos, foi morto com disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial.

Durante a ocorrência, outras pessoas, ainda não identificadas formalmente, tiveram ferimentos e foram socorridas.

“A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. A investigação fica a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE)”, informa a SSPDS.