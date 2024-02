Quatro cidades do Ceará entram em situação de emergência devido à falta de chuvas - TV Jangadeiro

Aiatuba, Salitre, Itatira e Quixeramobim, cidades do interior cearense, entraram em situação de emergência devido à falta de chuvas.

A informação foi divulgada pela Defesa Civil Nacional, que reconheceu a condição em mais de 37 municípios do país.

Enquanto Salitre e Aiatuba estão em período de seca, Itatira e Quixeramobim enfrentam a estiagem.

Solicitação de recursos

Moradores desses locais que desejam solicitar recursos do Governo, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas ou restabelecimento de serviços essenciais devem entrar em contato com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), por meio do telefone 0800.610021.