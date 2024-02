Final de semana pode ser de chuva no Ceará, aponta Funceme - TV Jangadeiro

Este sábado (25) e domingo (26) pode ser de chuva em todo o Ceará, de acordo com a previsão do tempo divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para o sábado, a expectativa é de chuvas isoladas, ainda que em todas as regiões do estado. Já no domingo, a expectativa é de registros mais distribuídos em cada área.

O cenário atual se explica pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Ceará. A ZCIT é uma faixa de baixa pressão atmosférica próxima à linha do Equador, onde os ventos alísios do hemisfério norte e do hemisfério sul se encontram e convergem.

Além disso, há a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno que pode provocar chuvas e tempestades.

Esses sistemas colaboram para a formação de áreas de instabilidade e, por consequência, precipitações.

Chuvas durante a semana

No balanço parcial referente ao intervalo entre as 7h de quinta (22) e as 7h desta sexta-feira (23), houve registros em cerca de 150 municípios. Os dados são preliminares e ainda podem sofrer alterações.