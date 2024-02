Wagner quer aliança com André Fernandes e Girão para candidatura à Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), afirmou que dialoga com André Fernandes (Partido Liberal) e Eduardo Girão (Novo) sobre a possibilidade de suas siglas se unirem para lançar um único candidato ao Paço Municipal nas eleições deste ano.

“A gente tenta trabalhar para unificar o campo da centro-direita em uma única candidatura já no primeiro turno. Isso não necessariamente vai acontecer. Outros partidos menores têm conversado conosco e tem empurrado a decisão para perto das convenções”, comentou em entrevista ao Jornal Jangadeiro.

André Fernandes e Eduardo Girão também são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. As legendas dos três políticos mantêm uma boa relação no Ceará.

De olho nas eleições

Até o momento, o União Brasil conta com pré-candidatos em 30 municípios do estado. “A gente acredita que o partido tenha força na Região Metropolitana de Fortaleza. A nossa intenção é eleger, pelo menos, 15 prefeitos”, comentou o presidente estadual da sigla, Capitão Wagner.

O político revelou ter recebido convite para integrar o Diretório Nacional do União Brasil.