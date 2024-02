Tianguá, Brejo Santo e Fortaleza concentram 73% dos casos de dengue confirmados no Ceará - TV Jangadeiro

O estado do Ceará registrou 364 casos confirmados de dengue até esta quinta-feira (22). As cidades com o maior número de diagnósticos são Tianguá (123), Brejo Santo (90) e Fortaleza (54).

Segundo os dados do IntegraSUS, são 2728 casos notificados. A plataforma mostra ainda que não há óbitos registrados.

No entanto, as taxas de incidência acumulada são maiores em Brejo Santo (688,98), Tianguá (310,41) e Jaguaribe (266,86). O cálculo é feito a partir do número de casos novos confirmados de dengue (clássica e febre hemorrágica da dengue), por 100 mil habitantes, na população residente.

Cenário é diferente em outros estados

No Brasil, já são 715.665 mil casos prováveis de dengue e 130 mortes pela doença, de acordo com o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Dentre os estados que possuem mais casos de dengue, Minas Gerais concentra o maior número, com 246.399 registros, seguido por São Paulo (121.919), Distrito Federal (82.321), Paraná (74.309), Rio de Janeiro (53.400), Goiás (44.134) e Espírito Santo (21.362).