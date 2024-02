Marketing, gestão financeira e outros: programa oferta 2 mil vagas em cursos para empreendedores - TV Jangadeiro

O Programa Fortaleza Capacita, da Prefeitura de Fortaleza, está ofertando 2 mil vagas de capacitação. Com aulas presenciais, os cursos são gratuitos e têm carga horária entre 8h e 12h/a, com certificado.

As inscrições são realizadas através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico ou pelo site oficial do Fortaleza Capacita, www.fortalezacapacita.fortaleza.ce.gov.br.

Com expectativa de capacitar 120 mil pessoas até o final deste ano, os cursos oferecidos abrangem as áreas de marketing digital, vendas, boas práticas na alimentação, gestão financeira, gestão empresarial, precificação e elaboração de propostas de negócios.

A iniciativa tem como foco empreendedores ou pessoas acima de 18 anos que desejem montar seu negócio. Desde 2021, o programa já certificou 61.355 mil empreendedores fortalezenses.