Iguatemi Bosque inaugura casa de shows com Fábio Jr, Zeca Pagodinho, Jão e outros grandes nomes - TV Jangadeiro

Iguatemi Hall é o novo espaço para shows de Fortaleza. Localizado no Shopping Iguatemi Bosque, o projeto traz uma estrutura com foco na qualidade e experiência

O cantor Fábio Júnior será a primeira atração musical com o show marcado no dia 6 de abril, mês de inauguração do espaço. Também acontecem shows de Paula Toller, no dia 12, e Jão (Superturnê), logo em sequência, no dia 13.

O lançamento oficial do empreendimento aconteceu nesta terça-feira (20), em uma apresentação para convidados.

Espaço conta com camarote

Com capacidade para 5 mil pessoas na área interna, o espaço disponibiliza áreas para camarote no mezanino. Além disso, o Iguatemi Hall, que tem área total de 20 mil metros quadrados, conta ainda com a área externa para shows a céu aberto ou com a função de estacionamento.

Além disso, o espaço conta também com praça de alimentação, banheiros construídos e climatizados, camarins, camarotes, ambulatório e serviço completo de bar. O Iguatemi Hall tem previsão de 12 meses de funcionamento.

“Temos uma infraestrutura completa para receber os mais variados tipos de eventos. A principal missão é garantir que o público e os artistas tenham uma experiência fantástica em seus momentos de lazer”, explica Marcelo Rocha, sócio-diretor do Iguatemi Hall.

Agenda

Shows Fábio Júnior, Zeca Pagodinho, Ana Carolina, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Paula Toller, Jão, Ludmilla, ForFun e Lulu Santos estão confirmados. A programação completa com agenda e compra de ingressos pode ser conferida nas redes sociais do Iguatemi Hall.