Família poliafetiva ganha na justiça direito de registrar criança com nome de duas mães - TV Jangadeiro

A Justiça do Ceará, em decisão inédita, concedeu a um trisal o direito de registrar o filho com o nome de duas mães. A decisão aconteceu após a família poliafetiva entrar na Justiça na Justiça com o pedido.

Ao todo, foram mais de dois anos para que a Justiça reconhecesse Natália Cosme Nogueira como também mãe do pequeno Bernardo, que antes só tinha no registro a mãe Jamille Ferreira Buson e o pai Ruan Vieira.

A história inédita em terras cearenses começou a partir de Jamille e Ruan, que se conheceram na igreja, namoraram e se casaram. Após o casório, Jamille conheceu Natália em seu trabalho e se apaixonaram. Foi aí que Jamille apresentou Natália para Ruan, que também se apaixonou e a partir de então estão juntos.

Segundo o processo, dessa união nasceu Bernardo, que antes só tinha no registro o nome da mãe Jamille e do pai, Ruan. Mas os três entraram na Justiça para pedir que na certidão do filho constasse o nome das duas mães e do pai. E assim a Justiça do Ceará, em decisão inédita no Nordeste concedeu que o filho tivesse as duas mães na certidão.