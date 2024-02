Elmano retoma agenda e sanciona lei que aumenta o número e valor de gratificações para policiais - TV Jangadeiro

O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), retomou a agenda oficial no Palácio da Abolição nesta segunda-feira (19). Uma das primeiras medidas foi a sanção do projeto de lei que amplia os números e valores das gratificações concedidas aos policiais civis e militares, além dos bombeiros militares, que atuam no setor de inteligência da Segurança Pública.

“É mais uma ação de valorização dos nossos profissionais das Forças de Segurança. Saltaremos de 135 vagas para inteligência para 791 e as gratificações chegam a R$ 1900 a mais nos salários”, disse o governador nas redes sociais.

ENTENDA O TRÂMITE

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, no dia 15 de fevereiro, um projeto de lei, de autoria do Governo do Estado, que aumenta o número e valores das gratificações concedidas a bombeiros e policiais.

A proposta abrange aqueles que atuam na Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além disso, os órgãos Centrais de Inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também estão contemplados.

Os valores variam de R$ 700, no nível Tático Operacional Subagência (SAIs) da Polícia Militar, até R$ 1900, no nível estratégico de todas as corporações.