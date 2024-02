Prefeita de Limoeiro do Norte reassume o cargo após determinação da justiça - TV Jangadeiro

A prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral (Republicanos), retornou ao cargo nesta segunda-feira (19) após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) anular os efeitos da votação da Câmara Municipal que afastou a gestora por supostos crimes de corrupção e fraude em licitações.

Dilmara assumiu o cargo interinamente em outubro de 2023, quando o prefeito José Maria Lucena (PSB) tirou licença médica após ficar “sumido” por nove meses..

Ao todo, a gestora ficou 11 dias afastada de forma cautelar. Durante o período, o Executivo Municipal foi administrado pelo presidente da Casa, Darlyson Paxá (PSB).

Na época do afastamento, Dilmara acusou os vereadores de aplicarem um golpe. “A gente chama a população para que juntos possamos lutar. Porque foi aplicado um golpe. A gente sabe que esse não é o desejo da população de Limoeiro do Norte”, comentou em publicação nas redes sociais.

Relembre

José Maria Lucena é investigado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por suposto abandono de cargo e descumprimento de funções públicas por período superior ao permitido por lei. Antes de receber a permissão para cuidar da saúde, o político esteve ausente do município por nove meses.