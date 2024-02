Ceará está sob riscos potencial, médio e alto para chuvas nesta semana - TV Jangadeiro

O estado do Ceará tem avisos de risco potencial, médio e alto nesta semana para todo o estado, segundo a Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O documento foi divulgado na tarde desta segunda-feira (19) e é válido até quarta (21).

A região que pode sofrer o maior impacto é o Sul do estado, onde se localiza o Cariri. Por lá, a possibilidade de chuvas intensas é de mais de 70%. Além disso, podem ocorrer descargas elétricas e rajadas de vento.

Com exceção de partes da macrorregião do Litoral Leste/Jaguaribe e do Sertão Central, que estão sob risco potencial, o restante do Ceará tem risco médio.

Ao longo dos próximos dias, a Funceme aponta acumulados variando entre moderado e forte em grande parte do estado, principalmente em Ibiapaba, no Cariri e oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Entenda

As chuvas esperadas têm relação com a formação de áreas de instabilidades em razão da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) – que é o principal sistema indutor de precipitações neste período do ano.

Os fatores locais também influenciam, como o sistema de brisa (circulação de ventos entre o mar e o continente), a interação dos ventos com o relevo, calor e umidade.