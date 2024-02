Secretário municipal é uma das vítimas de chacina em Aracoiaba; Prefeitura decreta luto de 3 dias - TV Jangadeiro

Kennedy Guedes, que foi empossado secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana em janeiro deste ano, é uma das vítimas da chacina ocorrida em Aracoiaba na noite deste sábado (17).

A informação foi confirmada pelo prefeito Thiago Campelo em entrevista ao Jornal Jangadeiro. “Ele era um homem de bem, casado, pai de uma filha de 9 anos e muito trabalhador”, comenta o político.

Além do titular da pasta, outros três homens foram assassinados durante a ação criminosa.

A Prefeitura de Aracoiaba vai decretar luto oficial de três dias em respeito às vítimas e aos familiares.

Thiago Campelo afirma que após tomar conhecimento do caso, ainda na noite de ontem, entrou em contato com as autoridades competentes para exigir a prisão dos suspeitos.

“Estou acompanhando e aguardando resposta das forças de Segurança do Estado responsáveis pela elucidação desse fato e exigimos uma severa investigação e a prisão desses criminosos o mais rápido possível. Queremos e aguardamos justiça”.

O prefeito, que esteve no local da chacina, revela que a mãe de uma das vítimas apresentou problemas cardíacos e precisou ser encaminhada ao Hospital do Coração, em Fortaleza, onde realizou procedimentos e está fora de risco.