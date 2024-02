Ceará vive sábado violento com duas chacinas e oito mortos - TV Jangadeiro

Duas chacinas foram registradas no Ceará, na noite deste sábado (17). Os homicídios ocorreram em Aracoiaba, no Maciço de Baturité, e em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao todo, oito pessoas foram mortas. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não foram presos.

Sobre os crimes:

O primeiro episódio ocorreu por volta das 21h, em Aracoiaba. De acordo com informações preliminares, quatro homens foram mortos a tiros durante a ação criminosa.

No segundo incidente, quatro mulheres foram assassinadas a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Urucutuba, em Caucaia. A chacina ocorreu por volta das 23h. As imagens capturadas no local revelam que duas vítimas foram encontradas sem vida em um sofá, enquanto as outras duas foram mortas em uma cama.

As oito vítimas não foram oficialmente identificadas. O Jornal Jangadeiro solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Em publicação nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que agentes estão nas regiões desde o ocorrido.

“Graves e inaceitáveis esses episódios de violência registrados nesta madrugada em Caucaia e Aracoiaba. Determinei ao nosso secretário da Segurança da Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes. Equipes especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Pefoce estão nas regiões desde o ocorrido. Minha solidariedade às famílias das vítimas destes lamentáveis episódios”, comentou.