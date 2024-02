Com previsão de seca no Ceará, Elmano anuncia liberação de água da Transposição do São Francisco - TV Jangadeiro

A partir desta sexta (16), devido ao prognóstico de seca para este ano no Ceará, será liberada a água da Transposição do Rio São Francisco, na vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo, do município de Jati para o Castanhão. A medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas.

“Solicitei ao ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, a liberação do máximo de água disponível no projeto da Transposição do Rio São Francisco para o Ceará. O pedido foi atendido!”, anunciou Elmano nas redes sociais.

Segundo o Governo, a ação é estratégica diante das chuvas registradas nos últimos dias.

“Com o solo úmido e a presença de água corrente no percurso até o Castanhão, são reduzidas as infiltrações e, com isso, o desperdício de água. O objetivo é realizar uma avaliação técnica constante para fazer o controle eficiente da liberação de água da Transposição conforme os níveis de chuva, priorizando o máximo de recarga do Castanhão com o mínimo de desperdício de água no trajeto”, explicou Elmano.