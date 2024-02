Carnaval 2024 teve o menor número de acidentes em cinco anos, diz PRF - TV Jangadeiro

O número de acidentes registrados durante o carnaval em rodovias no Ceará foi o menor desde o ano de 2019, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, houve 12 registros, com 10 feridos e 3 óbitos, informa a PRF em nota. As mortes ocorreram em Fortaleza, Coreaú e Jati.

Os dados são dos dias 9 a 14 de fevereiro, durante a Operação Carnaval 2024, divulgados na última quarta-feira (14).

Ao todo, 3.447 pessoas foram fiscalizadas nos seis dias de operação, 37 motoristas foram autuados por consumir álcool e dirigir ou por se recusar a fazer o teste de alcoolemia, e 3 acabaram presos por dirigirem embriagados.

Em comparação com o ano passado, os resultados também são menores. “Houve uma redução em todos os índices de acidentalidade, ou seja, reduzimos o número de acidentes, o número de feridos e também o número de mortos”, explica a assessoria.

Houve uma redução de 62% no número total de acidentes, passando de 32 em 2023 para 12 em 2024. Além disso, os casos graves também diminuíram em 58%, caindo de 12 para 5.

A queda foi de 74% no número de feridos, indo de 39 para 10, além da diminuição de 57% nas mortes, caindo de 7 para 3.

Segundo a PRF, o resultado é fruto da fiscalização do órgão nas estradas do Ceará, mas também da conduta e fiscalização dos motoristas.