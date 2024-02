Vítima de "saidinha bancária" relata crime; suspeito tinha mandado de prisão aberto no Pará - TV Jangadeiro

O homem suspeito de realizar uma saidinha bancária na área nobre de Fortaleza, nesta quarta-feira (14), é alvo de um mandado de prisão que está em aberto no Pará, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

O criminoso entrou em uma agência bancária e obrigou os clientes a entregarem o dinheiro que tinham sacado ou iam depositar, de acordo com o relato de uma das vítimas.

Armado, o indivíduo fez uma vítima de refém para sair do local. No entanto, policiais militares chegaram à agência bancária e deram início à negociação com o suspeito, que foi convencido a libertar a vítima e a se entregar.

O homem foi preso com pistola, munições e R$2 mil em espécie.

“Após a captura, o suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi detectado que o homem de 32 anos apresentou documentos falsos. Quando consultado seu nome correto, verificou-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto emitido no estado do Pará”, explica a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).