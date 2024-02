Carnaval 2024 tem o menor índice de violência no Ceará desde 2010 - TV Jangadeiro

Os índices de criminalidade no Ceará caíram durante o Carnaval 2024. Segundo o Governo do Estado, houve uma queda de 31,1% no número de homicídios e roubos seguidos de morte. O índice é considerado o menor desde 2010.

Além disso, houve uma redução de 53,57% na quantidade de roubos e 43,76% no de furtos, assim como uma queda de 42,86% em ocorrências de importunação e crimes sexuais.

Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), os dados são resultado do trabalho das Forças de Segurança. “Além dos investimentos realizados na área, como a compra de equipamentos para fortalecer a inteligência nas investigações e de armamento de alta tecnologia para viabilizar boas condições de trabalho para os nossos profissionais”, disse nas redes sociais.

Fiscalizações crescem

Na capital, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) apreendeu 24 paredões de som e 43 documentos fiscais foram registrados como infrações ao código da cidade. Ao todo, 300 agentes atuaram durante o período de carnaval nos oito polos carnavalescos da cidade.

“Isso visou evitar que o sossego da população fosse interrompido pelos paredões de som, aplicando medidas administrativas para garantir o cumprimento das normas conforme nosso Código da Cidade”, destacou a superintendente da Agefis, Laura Jucá.