Cidade mais infância disponibiliza abafadores de ruídos para crianças com autismo: "é fundamental" - TV Jangadeiro

Com o intuito de superar as barreiras que dificultam a diversão, a Cidade Mais Infância oferta abafadores de ruídos para crianças autistas durante a visitação ao espaço.

Para Janielly da Silva, mãe dos irmãos Isac da Silva e Pedro Lucas, ambos autistas, a iniciativa de disponibilizar os abafadores possibilita a inclusão de inúmeros neurodivergentes.

💬 “Embora possa parecer algo simples, ter um espaço que oferece abafadores é fundamental. Lugares movimentados como esses podem ser extremamente desconfortáveis para crianças com transtorno do processamento sensorial e um simples passeio pode se transformar em uma grande batalha”, ressalta a mãe.

🎧 Os abafadores estão disponíveis para os visitantes na recepção do equipamento. Os visitantes podem solicitá-los gratuitamente e, após o uso, devolvê-los.

💬 “Oferecemos esses abafadores com o objetivo de garantir conforto e uma experiência agradável para todos os nossos visitantes”, afirma a coordenadora geral da Cidade, Patrícia Rinaldi.

A Cidade Mais Infância é um equipamento do Governo do Ceará, administrado pela Secretaria da Proteção Social. Localizada no Centro de Eventos, a Cidade funciona de quinta a domingo, das 13h às 18h. A visitação só ocorre com agendamento prévio, que pode ser feito no site: cidademaisinfancia.sps.ce.gov.br.